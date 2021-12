GF Vip | Manuel pazzo di Lulù | “Appena usciamo ti sequestro”

(Di domenica 12 dicembre 2021) La passione trasembra essere davvero senza freni. L’ex nuotatore e la principessa, nella casa del GF Vip, si stanno lasciando andare a baci appassionati e dolci dichiarazioni. A sorpresa,ha manifestato la volontà di stare insieme aanche una volta usciti dal reality!: una passione davvero senza freni! Dopo gli alti e bassi che hanno caratterizzato la storia d’amore dei due ragazzi all’interno della casa del Grande Fratello Vip in questi ultimi giorni sembra essere tornato definitivamente il sereno per le coppia. Tutto è iniziato da un sensuale massaggio da parte dial lato B della principessa, che ha fatto esplodere l’attrazione tra i due! Da quel momento, l’ex nuotatore e la principessa sembrano essere davvero ...

Nella Casa del ' Grande Fratello6 ' va in scena il ' Varietà ', come nella migliore tradizione dei sabato sera televisivi. I ...suona al piano 'River Flows In You', dando vita a uno dei ......del Grande Fratello, il nuotatore sembra essere tornato sui suoi passi e si sbilancia anche con frasi importanti. Leggi anche > Lulù non ha mai nascosto il grande affetto che la lega a, ...Manuel Bortuzzo cambia idea e si riavvicina a Lulù Selassié. Dopo settimane passate ad allontanarla, a rivolgersi a lei anche con parole poco garbate che spesso hanno ...Tutto a gonfie vele tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié che dopo le dichiarazioni di amore si concedono una passeggiata imbraccio per la casa spinti da Aldo Montano e Gianmaria Antinolfi ...