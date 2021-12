Galliani | Quella volta che Ibrahimovic stava per menare Allegri

(Di lunedì 13 dicembre 2021) In occasione della presentazione del libro di Zlatan, "Adrenalina", scritto con Luigi Garlando, Adrianoracconta un aneddoto relativo alla stagione 2011/12, quando il Milan dello ...

Advertising

gilnar76 : Galliani, retroscena su Ibrahimovic: «Quella volta quasi menava Allegri» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - junews24com : Galliani, retroscena su Ibrahimovic: «Quella volta quasi menava Allegri» - - junioreraldo : RT @CalcioNews24: L'aneddoto raccontato da #Galliani - CalcioNews24 : L'aneddoto raccontato da #Galliani - VolleyFranco : RT @salda__: @ruiu19 Vatti a vedere il Monza, il Giannino, Galliani, Berlusconi non fanno più parte del Milan. Vatti a vedere Paletta, Rami… -

Ultime Notizie dalla rete : Galliani Quella

In occasione della presentazione del libro di Zlatan Ibrahimovic, "Adrenalina", scritto con Luigi Garlando, Adrianoracconta un aneddoto relativo alla stagione 2011/12, quando il Milan dello svedese era allenato da Massimiliano AllegriOggi, è inutile ribadirlo, l'obiettivo più appetitoso rimane il campionato epartita contro il Monza di Berlusconi eche dovrà sancire la continuità dopo le quattro vittorie di fila.Adriano Galliani, ex ad del Milan ed ora al Monza, ha svelato questo retroscena su Zlatan Ibrahimovic e Massimiliano Allegri Durante la presentazione del libro Adrenalina di Zlatan Ibrahimovic, Adrian ...Adriano Galliani, ex AD del Milan e oggi al Monza, ha presenziato all'evento di presentazione del nuovo libro di Zlatan Ibrahimovic. Queste le sue dichiarazoni a margine dell'evento ...