F1 | Chris Horner | “La Mercedes era più veloce | abbiamo avuto un po’ di fortuna”

(Di domenica 12 dicembre 2021)esprime la propria opinione al termine del Gran Premio d’Abu Dhabi, ultimo atto del Mondiale F1 2021. Il team principal della Red Bull ammette l’inferiorità della propria squadra che per tutto il week-end ha dovuto fronteggiare unaleggermente superiore. L’olandese Max Verstappen ha vinto per la prima volta il campionato del mondo di F1, ma le polemiche non sono mancate. Il #33 del gruppo ha utilizzato una monoposto a basso carico aereodinamico al fine di poter attaccare il rivale britannico sui due rettilinei presenti nel secondo settore. Il tecnico inglese ammette di avernel finale con una Safety Car che ha cambiato tutte le carte in tavola. L’incidente del canadese Nicholas Latifi (Williams) ha modificato la situazione annullando il gap di Hamilton che sembrava ...

Ultime Notizie dalla rete : Chris Horner

All'uscita,e Adrian Newey sono apparsi decisamente corrucciati, come dimostra la foto di seguito. Il colloquio è poi ripreso dopo una pausa, con la presenza anche di Mercedes. POST GP ...Così il team principalha commentato un GP pazzo: ' La decisione di far entrare la Safety Car ha riportato Max in gioco. Abbiamo avuto bisogno di un po' di fortuna oggi. Non ho capito ...Chris Horner esprime la propria opinione al termine del Gran Premio d'Abu Dhabi, ultimo atto del Mondiale F1 2021. Il team principal della Red Bull ammette l'inferiorità della propria squadra che per ...Non è ancora finito il GP di Abu Dhabi 2021, gara che ha chiuso il mondiale di F1 e che ha visto il trionfo di Max Verstappen. Al termine dei 58 giri di Yas Marina, infatti, Mercedes aveva subito pres ...