Domenica In, una sorpresa per Mara Vernier: inaspettato colpo di scena (Di domenica 12 dicembre 2021) Domenica In, le anticipazioni del 12 dicembre: una puntata piena di ospiti importanti e tante soprese per “zia Mara”. Domenica InDomenica In, le anticipazioni della puntata del 12 dicembre: una grande sorpresa in studio. Mara Venier torna in onda come ogni Domenica ma oggi inizia l’appuntamento ricordando un’artista eccezionale. La conduttrice dopo l’incidente accaduto in diretta due settimane fa è tornata alla conduzione come una vera leonessa. Mara è caduta dietro le quinte durante la diretta di Domenica In sbattendo la testa e facendosi male ad un piede. Solo qualche giorno dopo una confessato di essersela vista brutta poiché la botta alla testa l’ha resa “confusa” e i suoi occhiali avrebbero potuto rompersi. Per ... Leggi su chenews (Di domenica 12 dicembre 2021)In, le anticipazioni del 12 dicembre: una puntata piena di ospiti importanti e tante soprese per “zia”.InIn, le anticipazioni della puntata del 12 dicembre: una grandein studio.Venier torna in onda come ognima oggi inizia l’appuntamento ricordando un’artista eccezionale. La conduttrice dopo l’incidente accaduto in diretta due settimane fa è tornata alla conduzione come una vera leonessa.è caduta dietro le quinte durante la diretta diIn sbattendo la testa e facendosi male ad un piede. Solo qualche giorno dopo una confessato di essersela vista brutta poiché la botta alla testa l’ha resa “confusa” e i suoi occhiali avrebbero potuto rompersi. Per ...

Advertising

andreapurgatori : Il giallo di #EmanuelaOrlandi a una svolta clamorosa? #MarcoPantani fu ucciso? Il proc. #GiancarloCapaldo,… - chetempochefa : Domenica a #CTCF da @fabfazio su @RaiTre avremo con noi la grande @CCaselliSugar, al cinema il 13,14 e 15 dicembre… - DarioNardella : Babbo Natale e gli elfi scendono dalla Torre di Arnolfo! In Piazza della Signoria una domenica di festa per adulti… - dali_moma : RT @calliopve: Un po’ li invidio quelli che non seguono la F1 perché per loro è una normalissima domenica di Dicembre. - alone73x1 : RT @SalaLettura: Buongiorno a tutti Amici.Stamani è davvero il “dies solis”che ci porterà un meritato riposo. Restate anche oggi con #DeiE… -