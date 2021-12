Crolla una palazzina a Ravanusa | 4 i morti | si cercano altri dispersi A causare l’esplosione sarebbe stata una fuga di gas Sotto accusa un metanodotto

(Di domenica 12 dicembre 2021) Si aggrava il bilancio del crollo dellain provincia di Agrigento. Sono quattro – al momento – i corpi senza vita estratti dale macerie in via Galilei dopoieri sera intorno alle 20.30 che ha provocato il crollo di unadi quattro piani. Siintanto le persone che risultano disperse, mentre due donne sono state estratte vive: Giuseppa Montana e Rosa Carmina, sono state tratte in salvo e trasportate all’ospedale di Licata. Numeri in costante aggiornamento. In campo forze dell’ordine, Protezione Civile, vigili del fuoco, Croce Rossa e associazioni di volontariato con la macchina della solidarietà che si è messa subito in moto. Sono almeno 50 le persone sfollate e tra loro diversi anziani. In mattinata, è atteso l’arrivo sul luogo ...

I vigili del fuoco, arrivati da tutta la Sicilia, hanno spento i generatori per ascoltarevoce. Si è sentito un lamento dalle macerie. Leggi anche Agrigento, palazzinadopo un'esplosione ...Ma si cercano altri dispersi, tra cuigiovane incinta, pronta a partorire mercoledì. Diversamente da quanto ipotizzato in un primo momento, non ci sarebbero minori coinvolti: "Per fortuna non ci ...Un forte boato seguito dal crollo di una palazzina di quattro piani in via Galilei e il danneggiamento di numerosi edifici nel centro di Ravanusa, nell’Agrigentino. La tragedia e’ avvenuta all’ora di ...RAVANUSA (AGRIGENTO) (ITALPRESS) – Sono due – al momento – i corpi senza vita estratti da sotto le macerie in via Galilei a Ravanusa, in provincia di Agrigento, dopo l’esplosione ieri sera intorno ...