Combinata nordica, Otepaa: vince un Riiber devastante, Buzzi chiude 28° (Di domenica 12 dicembre 2021) Gara dopo gara, Jarl Magnus Riiber ribadisce la propria superiorità. La Combinata nordica sembra essere un affare del norvegese, capace di conquistare cinque vittorie in sei gare. L’ultima è arrivata ad Otepaa, dove ha conquistato una super doppietta. Il 24enne aveva già messo in ghiaccio il successo dal salto, pertanto il fondo è stato quasi una formalità. Sul podio con lui tanta Germania, con Fabian Riessle secondo e Jualian Schmid terzo. A completare la Top 5 Ryota Yamamoto ed Espen Andersen. Il miglior azzurro è Raffaele Buzzi, che termina al 28° posto in zona punti. Poco distante Samuel Costa (32°); più indietro Alessandro Pittin (39°) e Aaron Kostner (42°). SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 12 dicembre 2021) Gara dopo gara, Jarl Magnusribadisce la propria superiorità. Lasembra essere un affare del norvegese, capace di conquistare cinque vittorie in sei gare. L’ultima è arrivata ad, dove ha conquistato una super doppietta. Il 24enne aveva già messo in ghiaccio il successo dal salto, pertanto il fondo è stato quasi una formalità. Sul podio con lui tanta Germania, con Fabian Riessle secondo e Jualian Schmid terzo. A completare la Top 5 Ryota Yamamoto ed Espen Andersen. Il miglior azzurro è Raffaele, che termina al 28° posto in zona punti. Poco distante Samuel Costa (32°); più indietro Alessandro Pittin (39°) e Aaron Kostner (42°). SportFace.

Advertising

giomalago : Altro weekend a tinte azzurre!A #LakeLouise @goggiasofia è da urlo in discesa e in SuperG!#Fischnaller a Sochi torn… - zazoomblog : Combinata nordica: quinta vittoria in stagione per Jarl Magnus Riiber in quel di Otepaa 28mo Raffaele Buzzi -… - neveitaliasport : RT @neveitalia: Combinata nordica: Jarl Magnus Riiber fa un altro sport. Dominio assoluto a Otepää e ora Frenzel è nel mirino #fisnoco #nor… - neveitalia : Combinata nordica: Jarl Magnus Riiber fa un altro sport. Dominio assoluto a Otepää e ora Frenzel è nel mirino… - Sevenpress : Combinata Nordica in Val di Fiemme, salto a Predazzo, fondo a Lago di Tesero -