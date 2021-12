Basket | Serie A | Venezia crolla nell’ultimo quarto e Sassari fa suo il posticipo

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Dopo sei sconfitte consecutive la Dinamotorna alla vittoria. La squadra di Piero Bucchi fa suo ildell’undicesima giornata, espugnandoper 76-70. Una partita che si è decisa in un incredibile ultimo, con la Reyer totalmenteta negli dieci minuti finali e con i sardi capaci di costruire un parziale di 26-11 che ha ribaltato completamente l’esito del match. E’ Gerald Robinson il grande protagonista nel successo dicon 20 punti e 7 assist. In doppia cifra ci vanno anche Eimantas Bendzius (14) e David Logan (12). Anon basta la doppia doppia di Mitchell Watt, autore di 18 punti ed 11 rimbalzi, ed un Jeff Brooks da 12 punti. La Reyer ha quasi sempre avuto il controllo del match, ma senza mai affondare il colpo del ko. ...

Advertising

Nutizieri : Vince ancora la Virtus Bologna: battuta Cremona - sportface2016 : #Basket, #SerieA 2021/2022: #Sassari rimonta #Venezia 76-70, cronaca e tabellino - Gazzetta_it : Serie A, i risultati dell'11ª giornata: Milano imbattuta, Napoli infila la quinta #basket - karda70 : #Basket #SerieA1 #BasketFemminile, le @lupebasket espugnano la tana della @Basket_Costa #CostaMasnaga… - sportvicentino : BASKET SERIE A2 FEMMINILE - Dopo il ko con Alperia AS Vicenza cerca un pronto riscatto contro Acciaierie Bolzano: s… -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Serie

Eurosport IT

Milano - Brescia 76 - 62 ? L'AX Milano continua la marcia da imbattuta, undicesima vittoria consecutiva, ma deve sudare per avere ragione di un'ottima Germani, 76 - 62. Brescia si batte con orgoglio e ...... gratuitamente per tutti tramite Rai Play oppure sulla piattaforma Discovery +, che trasmette su abbonamento tutte le partite del campionato diA diitaliana.Trasferta da dimenticare per il Bologna Basket 2016. Dopo aver segnato nell’infrasettimanale 110 punti contro Bernareggio, ne subisce 112 in quel di Fiorenzuola, in una partita a senso unico che ha ...Dopo sei sconfitte consecutive la Dinamo Sassari torna alla vittoria. La squadra di Piero Bucchi fa suo il posticipo dell'undicesima giornata, espugnando Venezia per 76-70. Una partita che si è decisa ...