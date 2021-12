Valanga all' Abetone | scattati i soccorsi | ci sarebbero persone coinvolte

(Di sabato 11 dicembre 2021) Montagna Pistoiese, 11 dicembre 2021 - Sono partiti due ellicotteri "Pegaso" del 118 e i tecnici del Soccorso Alpino Toscano per intervenire in Val del Sestaione (nei pressi dell', Pistoia) per ...

... Pistoia) per il distaccamento di una. A quanto pare ci sarebbero persone coinvolte. Siamo nella zona del Lago Nero, un'area più utilizzata per le escursioni che non per lo sci. Notizia in ...Ma l'isola di Capri non è nuova a fenomeni di questo genere, smottamenti e frane sono'ordine del giorno. Poche ore dopo l'episodio di Capri, unadi terra e pietre nella notte è caduta ...Pistoia, 11 dic. (LaPresse) - Gli uomini del soccorso alpino stanno intervenendo nell'Appennino pistoiese, nella valle del Sestaione, presso Abetone, per il ...Ci sono persone disperse sul monte Abetone (Pistoia) dalle cui pareti si è staccata una valanga a metà mattina. Intervento del Soccorso Alpino sull'appennino ...