Un divin poeta e un regista. È l’arte che produce arte (Di sabato 11 dicembre 2021) Degli artisti, in buona sostanza, esistono due categorie. Quelli che invecchiano e che nell’invecchiare si fermano, diventando maniera di se stessi, spesso declinando sin oltre il buon gusto e le richieste di mercato ciò che di bello avevano fatto, e, di contro, i viaggiatori perenni, gli adolescenti in divenire, artisti che continuano a macinare vita e opera, incapaci di proteggersi dallo stupore del mondo, del creato. Pupi Avati, classe ’38, appartiene in modo incontrovertibile a questa seconda categoria. L’ultima decade del regista ha regalato lungometraggi, tanto per il grande schermo quanto per il piccolo, a dir poco dirompenti. Su tutti, per amore di bellezza, se ne vuole segnalare uno, chi dei lettori non abbia avuto modo di vederlo lo recuperi se davvero si vuol bene. Il tv-movie, targato Rai, si intitola “Il fulgore di Dony”, 2018. Storia d’amore tra due ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 11 dicembre 2021) Degli artisti, in buona sostanza, esistono due categorie. Quelli che invecchiano e che nell’invecchiare si fermano, diventando maniera di se stessi, spesso declinando sin oltre il buon gusto e le richieste di mercato ciò che di bello avevano fatto, e, di contro, i viaggiatori perenni, gli adolescenti in divenire, artisti che continuano a macinare vita e opera, incapaci di proteggersi dallo stupore del mondo, del creato. Pupi Avati, classe ’38, appartiene in modo incontrovertibile a questa seconda categoria. L’ultima decade delha regalato lungometraggi, tanto per il grande schermo quanto per il piccolo, a dir poco dirompenti. Su tutti, per amore di bellezza, se ne vuole segnalare uno, chi dei lettori non abbia avuto modo di vederlo lo recuperi se davvero si vuol bene. Il tv-movie, targato Rai, si intitola “Il fulgore di Dony”, 2018. Storia d’amore tra due ...

