Tsunami da variante Omicron in Inghilterra: per gli esperti si rischiano 75000 morti in 5 mesi (Di sabato 11 dicembre 2021) La Gran Bretagna ora ha paura: e vara una nuova stretta contro la variante Omicron entro il 18 dicembre, o gli ospedali andranno in tilt. Dopo un nuovo picco di contagi a Londra scatta un nuovo allarme. I numeri del bollettino britannico, d’altra parte, lasciano poco spazio alle interpretazioni: altri 58.194 contagi e 120 morti nelle ultime 24 ore, con l’incremento più alto di casi dal 9 gennaio scorso. Non solo. Nel Regno Unito si registra proprio in queste ore un forte incremento di casi accertati di variante Omicron: 633 in un giorno. Ossia circa il 50% in più rispetto a quello precedente. Lo rende noto l’agenzia per la sicurezza sanitaria nazionale che ora porta il totale dei contagi della nuova mutazione a 1.898. E con la stragrande maggioranza degli infettati da Omicron che è in ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 11 dicembre 2021) La Gran Bretagna ora ha paura: e vara una nuova stretta contro laentro il 18 dicembre, o gli ospedali andranno in tilt. Dopo un nuovo picco di contagi a Londra scatta un nuovo allarme. I numeri del bollettino britannico, d’altra parte, lasciano poco spazio alle interpretazioni: altri 58.194 contagi e 120nelle ultime 24 ore, con l’incremento più alto di casi dal 9 gennaio scorso. Non solo. Nel Regno Unito si registra proprio in queste ore un forte incremento di casi accertati di: 633 in un giorno. Ossia circa il 50% in più rispetto a quello precedente. Lo rende noto l’agenzia per la sicurezza sanitaria nazionale che ora porta il totale dei contagi della nuova mutazione a 1.898. E con la stragrande maggioranza degli infettati dache è in ...

