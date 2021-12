Traffico Roma del 11-12-2021 ore 10:30 (Di sabato 11 dicembre 2021) Roma infomobilità a cura di luce verde ACI e Roma servizi per la mobilità della mobilità per le festività di oggi sono previste più corte sulle m ABB uno tra le 10:30 e le 20:30 sono intensificate le linee 075 46 53 74 85 160-170 301-400 92705 714 e 990 le ZTL diurne di centro storico e Tridente oggi seguono gli orari in vigore dal lunedì al venerdì in centro barche attivi dalle 6:30 alle 18 nel niente dalle 6:30 alle 19 oggi all’Eur manifestazione aspettando il Natale in via Duccio di Buoninsegna per tutta la durata dell’evento e deviata la linea 70064 per i controlli anti covid Oggi e domani sono in caso di effettiva necessità sono possibili chiusure temporanee delle stazioni metro di spagna e Flaminio sulla metro ricordiamo l’obbligo del Green pass per accedere alle metropolitane bus e tram per tutti i passeggeri dai 12 anni in su In ... Leggi su romadailynews (Di sabato 11 dicembre 2021)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità della mobilità per le festività di oggi sono previste più corte sulle m ABB uno tra le 10:30 e le 20:30 sono intensificate le linee 075 46 53 74 85 160-170 301-400 92705 714 e 990 le ZTL diurne di centro storico e Tridente oggi seguono gli orari in vigore dal lunedì al venerdì in centro barche attivi dalle 6:30 alle 18 nel niente dalle 6:30 alle 19 oggi all’Eur manifestazione aspettando il Natale in via Duccio di Buoninsegna per tutta la durata dell’evento e deviata la linea 70064 per i controlli anti covid Oggi e domani sono in caso di effettiva necessità sono possibili chiusure temporanee delle stazioni metro di spagna e Flaminio sulla metro ricordiamo l’obbligo del Green pass per accedere alle metropolitane bus e tram per tutti i passeggeri dai 12 anni in su In ...

