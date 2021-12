Tottenham - Rennes, niente accordo: non si gioca più. E ora decide l'Uefa (Di sabato 11 dicembre 2021) La sfida di Conference League tra Tottenham e Rennes, rinviata in seguito al focolaio Covid all'interno della club di Antonio Conte, non si disputerà mai. La decisione è stata comunicata dall'Uefa, ... Leggi su gazzetta (Di sabato 11 dicembre 2021) La sfida di Conference League tra, rinviata in seguito al focolaio Covid all'interno della club di Antonio Conte, non si disputerà mai. La decisione è stata comunicata dall', ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA CONFERENCE LEAGUE Tottenham-Rennes non si giocherà Il risultato verrà deciso dalla Commissione disciplina… - SkySport : ULTIM'ORA CONFERENCE LEAGUE Il match Tottenham-Rennes non si giocherà Nessuna data disponibile per il recupero… - GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? L'UEFA annuncia: 'Tottenham-Rennes non verrà recuperata' ? - Radio1Rai : ??#Covid e #Calcio. Annullata la partita di Conference League tra il Tottenham di Antonio Conte e il Rennes. L'incon… - LALAZIOMIA : Conference League, la sfida rinviata per Covid-19 tra Tottenham e Rennes non si giocherà: ecco il motivo… -