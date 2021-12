Sassuolo Lazio, i convocati di Dionisi: ancora out Djuricic (Di sabato 11 dicembre 2021) L’allenatore del Sassuolo Dionisi ha diramato la lista dei convocati in vista della Lazio Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha reso nota la lista dei convocati in vista del match casalingo contro la Lazio. Torna Goldaniga, mentre sarà ancora assente Djuricic. Portieri: 24 Giacomo Satalino, 47 Andrea Consigli, 56 Gianluca Pegolo Difensori: 3 Edoardo Goldaniga, 5 Kaan Ayhan, 6 Rogerio, 13 Federico Peluso, 17 Mert Muldur, 21 Vlad Chiriches, 22 Jeremy Toljan, 31 Gian Marco Ferrari, 77 Giorgos Kyriakopoulos. Centrocampisti: 4 Francesco Magnanelli, 8 Maxime Lopez, 16 Davide Frattesi, 20 Abdou Harroui, 23 Hamed Traore, 97 Matheus Henrique. Attaccanti: 7 Jeremie Boga, 18 Giacomo Raspadori, 25 Domenico Berardi, 91 ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 11 dicembre 2021) L’allenatore delha diramato la lista deiin vista dellaAlessio, allenatore del, ha reso nota la lista deiin vista del match casalingo contro la. Torna Goldaniga, mentre saràassente. Portieri: 24 Giacomo Satalino, 47 Andrea Consigli, 56 Gianluca Pegolo Difensori: 3 Edoardo Goldaniga, 5 Kaan Ayhan, 6 Rogerio, 13 Federico Peluso, 17 Mert Muldur, 21 Vlad Chiriches, 22 Jeremy Toljan, 31 Gian Marco Ferrari, 77 Giorgos Kyriakopoulos. Centrocampisti: 4 Francesco Magnanelli, 8 Maxime Lopez, 16 Davide Frattesi, 20 Abdou Harroui, 23 Hamed Traore, 97 Matheus Henrique. Attaccanti: 7 Jeremie Boga, 18 Giacomo Raspadori, 25 Domenico Berardi, 91 ...

