Salvini vuole un ' tavolo sul Colle'

AGI - Entrambi dicono la stessa cosa, ovvero che il pallino è in mano alla coalizione di centrodestra. Da mesi accusati dagli altri partiti di tentare prove di 'inciucio' in vista della partita sul Quirinale, Matteo Renzi e Matteo Salvini sembrano farsi 'sponda' a distanza in una giornata in cui cominciano a delinearsi le prime vere mosse tattiche della partita più importante delle prossime settimane, l'elezione del successore di Sergio Mattarella. In mattinata, del tema aveva parlato anche uno degli altri grandi attori del 'dramma politico' del momento, il segretario dem Enrico Letta, per assicurare che non vede possibilità di elezioni politiche anticipate, dicendosi "sicuro" che l'elezione del prossimo capo dello Stato avvenga con il sostegno di una maggioranza "larga". Previsione, quest'ultima, condivisa, per la verità, anche dall'ex compagno di partito.

