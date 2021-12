Salto con gli sci femminile: Marita Kramer inafferrabile a Klingenthal, precede Opseth e Althaus. Lara Malsiner al 32° posto (Di sabato 11 dicembre 2021) Marita Kramer continua a dominare in Coppa del Mondo di Salto con gli sci. Sua è la gara odierna di Klingenthal, in Germania, con annesso bis di quanto visto ieri. Decisivo il primo Salto, un imperiale 132.4 da 137 metri che apre la strada al successo, certificato con 134 metri e 127.9 punti (da stanga 20, e non 21 come tutte tranne le ultime quattro della seconda serie) poche decine di minuti dopo. Totale 260.3. Oltre 20 i punti di vantaggio sulla seconda, la stessa di ieri, la norvegese Silje Opseth. Per lei 239 punti, frutto dei 119.3 con 130 metri nella prima serie e dei 119.7 con la stessa misura nella seconda. Cambia la terza, la tedesca Katharina Althaus, a quota 236.5 dopo una gara regolare (129.5 e 127 metri le misure, 118.1 e 118.4 i punteggi, con un pizzico ... Leggi su oasport (Di sabato 11 dicembre 2021)continua a dominare in Coppa del Mondo dicon gli sci. Sua è la gara odierna di, in Germania, con annesso bis di quanto visto ieri. Decisivo il primo, un imperiale 132.4 da 137 metri che apre la strada al successo, certificato con 134 metri e 127.9 punti (da stanga 20, e non 21 come tutte tranne le ultime quattro della seconda serie) poche decine di minuti dopo. Totale 260.3. Oltre 20 i punti di vantaggio sulla seconda, la stessa di ieri, la norvegese Silje. Per lei 239 punti, frutto dei 119.3 con 130 metri nella prima serie e dei 119.7 con la stessa misura nella seconda. Cambia la terza, la tedesca Katharina, a quota 236.5 dopo una gara regolare (129.5 e 127 metri le misure, 118.1 e 118.4 i punteggi, con un pizzico ...

