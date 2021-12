Randy Krummenacher firma con Wojcik per l’EWC (Di sabato 11 dicembre 2021) Il futuro di Randy Krummenacher è nel FIM EWC, il campionato mondiale endurance. Il rider svizzero, dopo la rottura con CM Racing in Supersport, si è legato al Wojcik Racing, struttura polacca che schiera una Yamaha R1 nella classe Superstock. “Krummi” farà parte di un trio costituito da piloti esperti come Sheridan Morais e Dan Linfoot. Randy continuerà comunque a correre nella velocità, ma in altri campionati. Il clamoroso addio di Krummenacher a CM Racing Randy Krummenacher: dall’EWC all’Italia? Krummenacher fa il suo ritorno nella serie endurance. Infatti, l’elvetico aveva già avuto esperienze nel campionato nel 2019, quando fu nominato pilota di riserva del team YART. Con la struttura di Mandy Kainz prese parte alla 24 ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 11 dicembre 2021) Il futuro diè nel FIM EWC, il campionato mondiale endurance. Il rider svizzero, dopo la rottura con CM Racing in Supersport, si è legato alRacing, struttura polacca che schiera una Yamaha R1 nella classe Superstock. “Krummi” farà parte di un trio costituito da piloti esperti come Sheridan Morais e Dan Linfoot.continuerà comunque a correre nella velocità, ma in altri campionati. Il clamoroso addio dia CM Racing: dalall’Italia?fa il suo ritorno nella serie endurance. Infatti, l’elvetico aveva già avuto esperienze nel campionato nel 2019, quando fu nominato pilota di riserva del team YART. Con la struttura di Mandy Kainz prese parte alla 24 ...

