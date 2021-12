“Pronta all’addio”. Selvaggia Lucarelli rompe il silenzio sul futuro a Ballando con le stelle (Di sabato 11 dicembre 2021) Adesso sembra davvero vicina la sua decisione finale. Selvaggia Lucarelli sarebbe ormai Pronta ad abbandonare ‘Ballando con le stelle’ di Milly Carlucci. Con quest’ultima sicuramente che si starà preoccupando non poco per questa scelta. La giurata della trasmissione di Rai 1 ha rilasciato un’intervista a Serena Bortone, durante una puntata di ‘Oggi è un altro giorno’ e ha parlato di diversi temi. Ovviamente a domanda specifica sul suo futuro, ha fornito una risposta preoccupante. Si è registrato uno scontro tra Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli nell’ultima puntata. “Ognuno ha il suo modo di pensare, ognuno dice la sua. Non criticare e non andare contro quello che dico io. È la mia opinione da tecnico con più di 56 anni di carriera. Io ho la mia ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 11 dicembre 2021) Adesso sembra davvero vicina la sua decisione finale.sarebbe ormaiad abbandonare ‘con le’ di Milly Carlucci. Con quest’ultima sicuramente che si starà preoccupando non poco per questa scelta. La giurata della trasmissione di Rai 1 ha rilasciato un’intervista a Serena Bortone, durante una puntata di ‘Oggi è un altro giorno’ e ha parlato di diversi temi. Ovviamente a domanda specifica sul suo, ha fornito una risposta preoccupante. Si è registrato uno scontro tra Carolyn Smith enell’ultima puntata. “Ognuno ha il suo modo di pensare, ognuno dice la sua. Non criticare e non andare contro quello che dico io. È la mia opinione da tecnico con più di 56 anni di carriera. Io ho la mia ...

