Pescatori francesi ' delusi' da Ue | minacciano proteste

Advertising

VittorioBanti : Nel settore pesca basterebbe copiare i pescatori francesi, che stanno 5 mesi fermi sovvenzionati dallo Stato! Ecco… -

Ultime Notizie dalla rete : Pescatori francesi

del nord della Francia, delusi dalla concessione da parte di Londra di sole 23 licenze aggiuntive alla Francia, hanno annunciato nuove azioni contro le importazioni di prodotti britannici e ...Il Regno Unito ha concesso 23 licenze aggiuntive aiil giorno dopo il termine fissato da Parigi per risolvere il conflitto sui diritti di pesca post - Brexit. In una nota la Commissione europea ha definito la decisione odierna di ...I pescatori del nord della Francia, delusi dalla concessione da parte di Londra di sole 23 licenze aggiuntive alla Francia, hanno annunciato nuove azioni contro le importazioni di prodotti britannici ...Il Regno Unito ha concesso 23 licenze aggiuntive ai pescatori francesi il giorno dopo il termine fissato da Parigi per risolvere il conflitto sui diritti di pesca post-Brexit. (ANSA) ...