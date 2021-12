Pagelle Pisa-Lecce 1-0 | voti e tabellino Serie B 2021 2022

Leggi su sportface

(Di sabato 11 dicembre 2021) Gara intensa anche se non troppo spettacolare atrache termina con la vittoria dei padroni di casa per 1-0. Difese quadrate, portieri attenti e i nerazzurri che portano a casa la vittoria. Il match si sblocca direttamente nel secondo tempo con il gol decisivo di Sibilli, subentrato nel primo tempo all’infortunato Mastinu. Risultato finale 1-0.che porta a casa un’altra vittoria, portandosi in solitaria in testa alla classifica.che invece, con questo 0, scende al terzo posto, superato anche dal Brescia. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH LA CRONACA DEL MATCH(4-3-2-1): Nicolas 6.5; Birindelli 7, Leverbe 6.5, Caracciolo 6, Beruatto 6; Toure 6, Nagy 6, Mastinu 5.5 (20? pt Sibilli 7); Gucher 5 (20? Marsura 6), Marin 6; Masucci 6 (20? st Lucca 6). In panchina: ...