Orlando “Sciopero è legittimo, ma non lo condivido” (Di sabato 11 dicembre 2021) MILANO (ITALPRESS) – Andrea Orlando capisce, trova legittimo, ma non condivide lo Sciopero generale indetto da Cgil e Uil per il 16 dicembre. “Si è giocato molto in questi giorni sul capire e non capire, sul sorprendersi oppure no. A me oggettivamente non sorprende che il sindacato riceva una pressione molto forte affinchè assuma un’iniziativa. C’è un evidente malessere nella società, anche perchè la pandemia ha reso evidenti le distorsioni del mercato del lavoro e le dimensioni del lavoro povero” dice Orlando al “Corriere della Sera”. “Voglio dire che capisco che la pandemia abbia aggravato diseguaglianze già intollerabili e che i dati della ripresa nascondano ancora forti elementi di precarietà. In fondo proprio il Covid-19 ha creato una nuova consapevolezza degli errori insiti in alcune scelte fatte sui sistemi di ... Leggi su ildenaro (Di sabato 11 dicembre 2021) MILANO (ITALPRESS) – Andreacapisce, trova, ma non condivide logenerale indetto da Cgil e Uil per il 16 dicembre. “Si è giocato molto in questi giorni sul capire e non capire, sul sorprendersi oppure no. A me oggettivamente non sorprende che il sindacato riceva una pressione molto forte affinchè assuma un’iniziativa. C’è un evidente malessere nella società, anche perchè la pandemia ha reso evidenti le distorsioni del mercato del lavoro e le dimensioni del lavoro povero” diceal “Corriere della Sera”. “Voglio dire che capisco che la pandemia abbia aggravato diseguaglianze già intollerabili e che i dati della ripresa nascondano ancora forti elementi di precarietà. In fondo proprio il Covid-19 ha creato una nuova consapevolezza degli errori insiti in alcune scelte fatte sui sistemi di ...

Advertising

LaNotifica : Orlando “Sciopero è legittimo, ma non lo condivido” - CAGLIARILIVEAPP : Orlando “Sciopero è legittimo, ma non lo condivido” - CorriereCitta : Orlando “Sciopero è legittimo, ma non lo condivido” - messina_oggi : Orlando “Sciopero è legittimo, ma non lo condivido”MILANO (ITALPRESS) - Andrea Orlando capisce, trova legittimo, ma… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Orlando “Sciopero è legittimo, ma non lo condivido” - -