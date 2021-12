Olanda | il mistero del pallone sulla spiaggia | un viaggio di 600 chilometri nel Mare del Nord

(Di sabato 11 dicembre 2021) Unsvelato dai social – Internet è stato fondamentale per svelare l’origine del. L’Athletic è una squadra amatoriale della città scozzese di Dundee che gioca in un campionato che si chiama Chamber Practice Dundee Saturday Morning Football League.. La coppia ha postato la foto delsui social, indirizzata al club: “Avete per caso perso questo?”. Come è successo – Durante una partita casalinga al campo sportivo Riverside, ilè stato calciato maldestramente fuori dal campo ed è finito nel fiume Tay, che scorre proprio a fianco allo stadio. Da lì ilha iniziato il suodi oltre 600facendosi trasportare dalla corrente fino ad approdarepiccola isoletta olandese di mille abitanti, dove è ...

Unsvelato dai social - Internet è stato fondamentale per svelare l'origine del pallone. L'... un pallone nuovo di zecca fa un viaggio internazionale e conquista un nuovo tifoso in'. Le ...di Carlos Passerini È stato ritrovato sull'isola Vlieland in: era partito da Dundee in Scozia, calciato maldestramente fuori dal campo durante una partita ... un. Internet come sempre è ...La palla è stata ritrovata a Vlieland, a nord di Amsterdam, dopo che era stata persa dai dilettanti scozzesi del Dundee Athletic. Il post sui social: "Avete per caso perso questo?" ...Vigevano. Appello del compagno a “Chi l’ha visto?”, ma l’unica segnalazione in Veneto non è risultata attendibile ...