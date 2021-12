Natale 2021: le Marche 'segrete' scalano la top - ten coi mercatini della Rocca di Frontone (Di sabato 11 dicembre 2021) Ormai è diventato il mercatino di Natale novità del 2021, nel cuore antico e ancora autentico dell'Italia di Centro. Domenica (12 Dicembre), dopodomani, Frontone e la sua Rocca milleneria, nell'area ... Leggi su leggo (Di sabato 11 dicembre 2021) Ormai è diventato il mercatino dinovità del, nel cuore antico e ancora autentico dell'Italia di Centro. Domenica (12 Dicembre), dopodomani,e la suamilleneria, nell'area ...

Advertising

vaticannews_it : #10dicembre #PapaFrancesco invita a vivere un #Natale vero, non commerciale. Questa mattina udienza alle delegazion… - welikeduel : Gli auguri di Natale di #donciotti #propagandalive - fattoquotidiano : Covid, il fisico Sestili: “A Natale picco di 30mila contagi, ma la crescita rallenta”. In Veneto 4mila casi in un g… - mariacarla1963 : RT @liliaragnar: GIÀ DECISO! La notizia è appena arrivata ?? Zona rossa per almeno due regioni!Veneto e Liguria Tutto già deciso: subito d… - bohemiennepao : RT @albertoangela: Su 'il venerdì' di ieri un mio personale racconto di Napoli… in attesa della serata di Natale quando saremo in onda su @… -