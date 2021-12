Mauro: «Arthur punito da Allegri? Con Boniperti alla Juventus…» (Di sabato 11 dicembre 2021) Mauro: «Arthur punito dal Allegri? Con Boniperti non sarebbe successo». Le parole dell’ex centrocampista della Juventus Massimo Mauro ha parlato così del caso Arthur in casa Juventus. Le dichiarazioni dell’ex centrocampista ai microfoni del Corriere dello Sport. Arthur – «Se parliamo della mancata convocazione di Arthur, la risposta è banale: le regole vanno rispettate. Il calcio ha i suoi orari. L’arbitro non ti aspetta quando arrivi in ritardo e neppure l’allenatore. Quest’episodio è rilevante. C’è una comunità di venticinque-trenta persone e se ciascuna fa come gli pare diventa una torre di Babele. Qui bisogna dare tutti il massimo, le cose storte non lo permettono. Arrivare in ritardo, alla Juventus come ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 11 dicembre 2021): «dal? Connon sarebbe successo». Le parole dell’ex centrocampista della Juventus Massimoha parlato così del casoin casa Juventus. Le dichiarazioni dell’ex centrocampista ai microfoni del Corriere dello Sport.– «Se parliamo della mancata convocazione di, la risposta è banale: le regole vanno rispettate. Il calcio ha i suoi orari. L’arbitro non ti aspetta quando arrivi in ritardo e neppure l’allenatore. Quest’episodio è rilevante. C’è una comunità di venticinque-trenta persone e se ciascuna fa come gli pare diventa una torre di Babele. Qui bisogna dare tutti il massimo, le cose storte non lo permettono. Arrivare in ritardo,Juventus come ...

