L’orrore a Licata | disabili picchiati e umiliati sui social 4 condannati per tortura e sequestro di persona

Leggi su open.online

(Di sabato 11 dicembre 2021) Sono quattro le persone condannate dal gup di Agrigento per i reati didie violazione di domicilio ai danni di alcuninell’ambito di un’inchiesta della procura della Città dei Templi. In totale sono state inflitte pene per 31 anni di reclusione: secondo l’accusa, le vittime – tutte di(Agrigento) – sarebbero state picchiate, bastonate e seviziate con mozziconi di sigarette. Alcune volte sarebbero state persino legate a una sedia con un secchio in testa e poi picchiate e derise suiconsisteva in calci, pugni, bastonate e minacce di morte: tutto poi finiva sui. Nello specifico, Antonio Casaccio dovrà scontare 9 anni di carcere, 8 per Jason Lauria, 7 per Gianluca e Angelo Sortino. ...