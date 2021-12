LIVE Italia-Corea del Sud 7-3, Preolimpico curling in DIRETTA: gli Azzurri conquistano la prima vittoria all’esordio! (Di sabato 11 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.37 Grazie per averci seguito ma non ci lasciate! Alle 18.45 torneremo con gli aggiornamenti sul match tra Italia e Lettonia valevole per la seconda sessione del Round Robin del torneo femminile. A più tardi! 16.36 Ancora in corso le sfide tra Olanda e Danimarca, sul 4-4 e al decimo end e tra Germania e Giappone ancora al nono end con i nipponici avanti 5-3. 16.34 L’Italia CONQUISTA LA prima vittoria NEL PERCORSO VERSO LE OLIMPIADI DI PECHINO 2022! Non si disputa il decimo end: gli Azzurri battono per 7-3 la Corea del Sud in una sfida dominata dall’Italia salvo pareggiare il sesto e settimo end e perdere l’ottavo per 2-0. Gli Azzurri torneranno a gareggiare domani alle 9 ... Leggi su oasport (Di sabato 11 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.37 Grazie per averci seguito ma non ci lasciate! Alle 18.45 torneremo con gli aggiornamenti sul match trae Lettonia valevole per la seconda sessione del Round Robin del torneo femminile. A più tardi! 16.36 Ancora in corso le sfide tra Olanda e Danimarca, sul 4-4 e al decimo end e tra Germania e Giappone ancora al nono end con i nipponici avanti 5-3. 16.34 L’CONQUISTA LANEL PERCORSO VERSO LE OLIMPIADI DI PECHINO 2022! Non si disputa il decimo end: glibattono per 7-3 ladel Sud in una sfida dominata dall’salvo pareggiare il sesto e settimo end e perdere l’ottavo per 2-0. Glitorneranno a gareggiare domani alle 9 ...

