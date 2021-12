Keanu Reeves sul sesso in VR: "Grazie a Dio esiste anche quello reale" (Di sabato 11 dicembre 2021) Keanu Reeves ha parlato di The Matrix Awakens, dei confini sempre più sottili tra realtà e simulazione digitale e della possibilità di fare sesso in VR; responso? Meglio farlo dal vivo! Per aprire la strada alla distribuzione di The Matrix Resurrections - che segna il ritorno di Keanu Reeves nei panni di Neo -, Epic Games ha rilasciato The Matrix Awakens, un videogame che utilizza la tecnologia Unreal 5 Engine per assottigliare ulteriormente il confine tra realtà e simulazione. Durante il tour promozionale di The Matrix Resurrections, Keanu Reeves e Carrie-Ann Moss hanno concesso un'intervista a The Verge. In modo particolare, il celebre attore ha discusso di sesso in Virtual Reality. Responso? Meglio farlo dal vivo! L'argomento è venuto fuori dopo che ... Leggi su movieplayer (Di sabato 11 dicembre 2021)ha parlato di The Matrix Awakens, dei confini sempre più sottili tra realtà e simulazione digitale e della possibilità di farein VR; responso? Meglio farlo dal vivo! Per aprire la strada alla distribuzione di The Matrix Resurrections - che segna il ritorno dinei panni di Neo -, Epic Games ha rilasciato The Matrix Awakens, un videogame che utilizza la tecnologia Unreal 5 Engine per assottigliare ulteriormente il confine tra realtà e simulazione. Durante il tour promozionale di The Matrix Resurrections,e Carrie-Ann Moss hanno concesso un'intervista a The Verge. In modo particolare, il celebre attore ha discusso diin Virtual Reality. Responso? Meglio farlo dal vivo! L'argomento è venuto fuori dopo che ...

Vito68122235 : @AlessiaBlack03 Con la magistrale regia di Alessia Black ecco a voi il film rivelazione del 2021:Matrivax,con la pa… - PCGamingit : Cosa ne pensa Keanu Reeves della mod per fare sesso con Silverhand? - - infoitscienza : A Keanu Reeves non dispiace se usate le mod erotiche di Cyberpunk 2077 - LucaForlini : Se c’è una certezza nella vita è il post settimanale sulla semplicità e umiltà di Keanu Reeves - GameXperienceIT : Cyberpunk 2077, Keanu Reeves è infastidito dalle mod per fare sesso con lui? In realtà non proprio… -