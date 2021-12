Joao Pedro, intervista a cuore aperto: “Devo tutto all’Italia…” (Di sabato 11 dicembre 2021) È una delle speranze del Cagliari per centrare una salvezza che, attualmente, sembra essere davvero complicata. Joao Pedro, trequartista dal fiuto del gol accentuato, si è raccontato in un’intervista a cuore aperto parlando del suo passato, del suo presente e del legame con la Sardegna e del futuro che gli potrebbe spalancare le porte della Nazionale di calcio italiana. Le parole di Joao Pedro Ecco la bella intervista al capitano del Cagliari realizzata da La Gazzetta dello Sport: “La possibilità di giocare con la Nazionale italiana è stata un colpo, è come fosse nato qualcosa dentro. Tutti voi sapete quanto è forte il mio legame con l’Italia. Quel poco che sono diventato lo Devo a questo Paese. L’Italia vale il Brasile qui ho ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 11 dicembre 2021) È una delle speranze del Cagliari per centrare una salvezza che, attualmente, sembra essere davvero complicata., trequartista dal fiuto del gol accentuato, si è raccontato in un’parlando del suo passato, del suo presente e del legame con la Sardegna e del futuro che gli potrebbe spalancare le porte della Nazionale di calcio italiana. Le parole diEcco la bellaal capitano del Cagliari realizzata da La Gazzetta dello Sport: “La possibilità di giocare con la Nazionale italiana è stata un colpo, è come fosse nato qualcosa dentro. Tutti voi sapete quanto è forte il mio legame con l’Italia. Quel poco che sono diventato loa questo Paese. L’Italia vale il Brasile qui ho ...

