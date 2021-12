Green Pass sospeso per i positivi al Covid: il certificato verde tornerà attivo solo a fine quarantena (Di sabato 11 dicembre 2021) Green Pass sospeso: nell’ultimo periodo è stato riscontrato un problema tecnico che non consente al Green Pass di aggiornarsi automaticamente nel caso in cui il suo possessore diventi positivo. «C’è un problema tecnico che stiamo risolvendo, in realtà il sistema prevedeva già una sospensione automatica per il Green Pass con un tampone positivo. Si sono rilevate delle criticità che stiamo affrontando e risolvendo e mi auguro che nelle prossime ore o giorni si possa risolvere la questione tecnica», queste le parole di Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, ospite a ‘Parliamone’ su RaiNews24. La questione è delicata: in teoria, chi diventa positivo dovrebbe avere la certificazione verde sospesa, tuttavia il problema è che, di fatto, ciò non avviene, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 11 dicembre 2021): nell’ultimo periodo è stato riscontrato un problema tecnico che non consente aldi aggiornarsi automaticamente nel caso in cui il suo possessore diventi positivo. «C’è un problema tecnico che stiamo risolvendo, in realtà il sistema prevedeva già una sospensione automatica per ilcon un tampone positivo. Si sono rilevate delle criticità che stiamo affrontando e risolvendo e mi auguro che nelle prossime ore o giorni si possa risolvere la questione tecnica», queste le parole di Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, ospite a ‘Parliamone’ su RaiNews24. La questione è delicata: in teoria, chi diventa positivo dovrebbe avere la certificazionesospesa, tuttavia il problema è che, di fatto, ciò non avviene, ...

