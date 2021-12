(Di sabato 11 dicembre 2021) ; i dettagli sul look della concorrente. Una puntata infuocata, quella del GF Vip 6 andata in onda ieri, 10 dicembre 2021. Tra le protagoniste assolute della puntata, come dell’intera edizione, anche lei,. L’ex tronista di Uomini e Donne, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

zazoomblog : Sophie Codegoni la madre contro il GF Vip: «Avanti i bulli» - #Sophie #Codegoni #madre #contro - infoitcultura : Gf Vip 6, Sophie, Miriana, Jessica e Francesca (s)parlano di Soleil - IsaeChia : #GfVip 6, Sophie Codegoni, Miriana Trevisan, Jessica Selassié e Francesca Cipriani (s)parlano di Soleil Sorge: “A l… - IsaeChia : #GfVip 6, la mamma di Sophie Codegoni contro Soleil Sorge: “Nella vita vanno avanti i bulli” - infoitcultura : Grande Fratello Vip, 26esima puntata: il tradimento di Delia, la lite Soleil-Sophie -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Sophie

...la 26puntata del Grande Fratelloche ha visto finire in nomination (il televoto è eliminatorio) Carmen Russo, Gianmaria Antinolfi, Francesca Cipriani, Maria Monsè, Miriana Trevisan e......nello scontro con Maria Monsè durante la diretta della puntata di ieri del Grande Fratello2021 ...Codegoni svela "un lutto condiziona Gianmaria"/ "Da quel giorno non riusciva più ad essere ...GF Vip, Sophie Codegoni in rosso: sapete quanto costa il suo abito lungo? Non indovinereste; i dettagli sul look della concorrente.Nel corso della sesta edizione del GF Vip, a finire spesso al centro dell'attenzione sono stati Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni. Sembrava che tra i ...