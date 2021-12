GF VIP | Alex Belli furioso prova a uscire dalla casa sfondando la porta

(Di sabato 11 dicembre 2021) Un pomeriggio decisamente turbolento all'interno delladel GF VIP.si è reso protagonista di una sfuriata clamorosa che ha scosso gli altri coinquilini. Il motivo? L'attore era arrabbiato per non aver ricevuto nessun messaggio di incoraggiamento da parte dei familiari, contrariamente a quanto avvenuto per tutti gli altri concorrenti del GF VIP, che sono stati informati del prolungamento del reality fino a marzo.tenta didel GF VIPha iniziato a urlare e si è lasciato andare a numerose imprecazioni rendendo palese di non voler più restare all'interno della. A un certo punto ha ancheto a fare tutto da solo cercando ...

Advertising

fanpage : #Gfvip, cosa è successo dopo la sfuriata di Alex Belli? - infoitcultura : GF Vip, Delia Duran ha tradito Alex Belli: pubblicati gli scatti del tradimento (FOTO) - infoitcultura : Soleil ed Alex, scene mai viste al GF Vip: “Ma non si vergognano?” - infoitcultura : GF Vip, la rezione di Alex stupisce il pubblico: chi è l’uomo paparazzato con sua moglie Delia Duran - infoitcultura : GF Vip, Soleil contro Alex: «Te e Delia? Ho cose più serie a cui pensare» -

Ultime Notizie dalla rete : VIP Alex

...foto fatte vedere ieri da Alfonso Signorini al concorrente del reality sono un 'fake' Leggi anche > Sorprese a non finire quinid per il triangoloBelli, Delia Duran, Soleil Sorge . Al Gf, l'...Al Grande FratelloBelli non regge la pressione e cerca di abbandonare il reality e uscire dalla mitica porta rossa . L'attoreBelli , impegnato nel triangolo amoroso con Soleil Sorge e la moglie Delia ...Alex Belli, dopo la sfuriata in cui ha tentato di lasciare la casa del Grande Fratello Vip, è sparito per un po’ dalla casa ...Alex Belli furioso come non mai: il concorrente del Gf Vip ha tentato di uscire dal programma, dopo essere stato ignorato dalla sua famiglia.