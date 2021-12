Fuga di gas in casa nel Potentino: le due vittime morte da almeno una settimana (Di sabato 11 dicembre 2021) . Sono due le vittime della Fuga di gas avvenuta in un’abitazione rurale nel Potentino: le vittime, due uomini, entrambi di nazionalità romena, sarebbero morti da almeno una settimana. Risale probabilmente a una settimana fa la morte dei due uomini uccisi da una Fuga di gas avvenuta in una casa nel Potentino. I vigili del fuoco intervenuti questa mattina sul luogo dell’incidente hanno rinvenuto i cadaveri di due uomini: per i due non c’è stato nulla da fare e non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso. L’allarme lanciato dai colleghi L’allarme è scattato proprio questa mattina quando è stato chiesto l’intervento delle forze dell’ordine in una casa a Brienza (Potenza), ... Leggi su limemagazine.eu (Di sabato 11 dicembre 2021) . Sono due ledelladi gas avvenuta in un’abitazione rurale nel: le, due uomini, entrambi di nazionalità romena, sarebbero morti dauna. Risale probabilmente a unafa ladei due uomini uccisi da unadi gas avvenuta in unanel. I vigili del fuoco intervenuti questa mattina sul luogo dell’incidente hanno rinvenuto i cadaveri di due uomini: per i due non c’è stato nulla da fare e non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso. L’allarme lanciato dai colleghi L’allarme è scattato proprio questa mattina quando è stato chiesto l’intervento delle forze dell’ordine in unaa Brienza (Potenza), ...

