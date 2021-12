Fiorello: “Devo dire grazie a mia moglie Susanna” (Di sabato 11 dicembre 2021) Fiorello: la moglie Susanna Biondo è al suo fianco da 25 anni: il matrimonio dopo è arrivato dopo 7 anni di convivenza. Stasera vedremo lo showman siciliano tra gli ospiti di Uà – Uomo Di Varie Età a partire dalle 21:30 su Canale 5. Dopo una serie di flirt e storie fugaci, nel 1996 il conduttore reduce dal grande successo di Karaoke approda a Buona Domenica ed in quel periodo incontra Susanna Biondo. La donna conquista il cuore del presentatore e gioca inoltre un ruolo fondamentale nella sua vita, poichè con l’inizio della relazione mette a freno gli eccessi ed i ritmi frenetici affrontati fino a quel momento a Fiorello donando un nuovo equilibrio. Nata nel 1956, Susanna dopo la laurea in economia e commercio, ha iniziato a lavorare nell’azienda di famiglia occupandosi di servizi di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 11 dicembre 2021): laBiondo è al suo fianco da 25 anni: il matrimonio dopo è arrivato dopo 7 anni di convivenza. Stasera vedremo lo showman siciliano tra gli ospiti di Uà – Uomo Di Varie Età a partire dalle 21:30 su Canale 5. Dopo una serie di flirt e storie fugaci, nel 1996 il conduttore reduce dal grande successo di Karaoke approda a Buona Domenica ed in quel periodo incontraBiondo. La donna conquista il cuore del presentatore e gioca inoltre un ruolo fondamentale nella sua vita, poichè con l’inizio della relazione mette a freno gli eccessi ed i ritmi frenetici affrontati fino a quel momento adonando un nuovo equilibrio. Nata nel 1956,dopo la laurea in economia e commercio, ha iniziato a lavorare nell’azienda di famiglia occupandosi di servizi di ...

