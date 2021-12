Esplosione a Ravanusa | crolla una palazzina | 12 dispersi | tra loro 3 bambini

(Di domenica 12 dicembre 2021) Unadi 4 piani èta a, in provincia di Agrigento, per l'di una bombola di gas o per una fuga di gas: 12, trauna donna incinta e 3. Il sindaco: «È un disastro, chiunque possa dare una mano lo faccia»

Advertising

Agenzia_Ansa : Esplosione a Ravanusa, l'appello del sindaco: 'Un disastro, abbiamo bisogno di autobotti'. Carmelo D'Angelo su Face… - emergenzavvf : ?? #Ravanusa (AG), crollo palazzina dovuto probabilmente a un’esplosione, #vigilidelfuoco al lavoro per spegnere le… - Agenzia_Ansa : È di almeno cinque dispersi, finora, il bilancio dell'esplosione a Ravanusa nell'Agrigentino. Tra di loro anche una… - Marisa_62 : RT @Agenzia_Ansa: Esplosione a Ravanusa, l'appello del sindaco: 'Un disastro, abbiamo bisogno di autobotti'. Carmelo D'Angelo su Facebook:… - carlasignorile : Esplosione a #Ravanusa (Agrigento), sarebbero 12 i dispersi tra cui alcuni bambini ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Esplosione Ravanusa

Il bilancio provvisorio è di almeno 8 dispersi fra cui, si apprende, tre bambini e una donna incinta. La causa del crollo potrebbe essere legata a una bombola o a una fuga di gas. Vigili del fuoco al ...AGI/Vista - Il video appello del sindaco diD'Angelo dopo l'della palazzina di quattro piani: "Servono autobotti". / FacebookPalermo, 11 dic. (LaPresse) - Oltre alla palazzina, di 4 piani e che conterebbe 10 appartamenti, crollata in via Galilei a Ravanusa, nell'Agrigentino, a ...A provocare l’esplosione e l’incendio a Ravanusa sarebbe stato lo scoppio di un tubo del metanodotto cittadino e non una bombola di gas. Gli immobili crollati o danneggiati sarebbero almeno tre: un in ...