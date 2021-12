Donna uccisa a Catania, c'è una testimone. Caccia all'uomo, un ex è irreperibile (Di sabato 11 dicembre 2021) C'è una testimone per l'omicidio di Giovanna Cantarero , giovane mamma di 27 anni uccisa ieri sera a Misterbianco freddata da diversi colpi di pistola al volto dopo essere uscita dal un panificio - ... Leggi su quotidiano (Di sabato 11 dicembre 2021) C'è unaper l'omicidio di Giovanna Cantarero , giovane mamma di 27 anniieri sera a Misterbianco freddata da diversi colpi di pistola al volto dopo essere uscita dal un panificio - ...

