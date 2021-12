Coppa del Mondo di snowboard cross, a Montafon Michela Moioli trionfa nella gara a squadre (Di sabato 11 dicembre 2021) L’errore commesso nella seconda prova di Coppa del Mondo di snowboard cross pare aver colpito particolarmente Michela Moioli. L’eliminazione ai quarti di finale ha infatti spinto la 26enne di Alzano Lombardo a lavorare immediatamente su sé stessa, trovando un pronto riscatto in occasione della gara a squadre svoltasi nella mattinata di sabato 11 dicembre. In coppia con Lorenzo Sommariva, la portacolori dell’Esercito ha tagliato il traguardo di Montafon in prima posizione conquistando la diciottesima vittoria podio in Coppa del Mondo e lanciando così un importante segnale in vista dei Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 Chiamata ad affrontare l’avversaria di ... Leggi su bergamonews (Di sabato 11 dicembre 2021) L’errore commessoseconda prova dideldipare aver colpito particolarmente. L’eliminazione ai quarti di finale ha infatti spinto la 26enne di Alzano Lombardo a lavorare immediatamente su sé stessa, trovando un pronto riscatto in occasione dellasvoltasimattinata di sabato 11 dicembre. In coppia con Lorenzo Sommariva, la portacolori dell’Esercito ha tagliato il traguardo diin prima posizione conquistando la diciottesima vittoria podio indele lanciando così un importante segnale in vista dei Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 Chiamata ad affrontare l’avversaria di ...

Advertising

DiMarzio : #Napoli, le parole del ct del #Camerun su #Anguissa in vista della Coppa d'Africa - ItaliaTeam_it : Sofiaaaaaaa! ??? Ancora un podio in Coppa del Mondo, Sofia Goggia è seconda nel super G di St. Moritz! #ItaliaTeam… - Eurosport_IT : F-E-N-O-M-E-N-A-L-E SOFIA GOGGIA ???????? La regina delle discese conquista la sesta vittoria consecutiva in Coppa del… - GDF : #Sportinvernali: Coppa del Mondo di sci alpino. Nel 'Circo Bianco' di St. Moritz, l’atleta delle #FiammeGialle, S… - MasterblogBo : ST.MORITZ (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Lara Gut-Behrami trionfa sulle nevi di casa nel Super-G di St. Moritz, gara val… -