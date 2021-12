Chelsea-Leeds 3-2, Tuchel: “Vittoria meritata. Bravo Jorginho, non è facile realizzare due rigori” (Di sabato 11 dicembre 2021) Dopo la Vittoria del suo Chelsea contro il Leeds, l’allenatore blues Thomas Tuchel ha parlato ai microfoni di Sky Sports UK. Ecco le sue parole: “Penso che abbiamo meritato di vincere, ma ovviamente sei anche fortunato quando realizzi un gol nei tempi di recupero. Ma recuperare due volte è stato molto importante e sono molto felici. Siamo stati fortunati ma ne avevamo bisogno. Siamo stati sfortunati nelle ultime due partite subendo gol molto nel finale quindi forse era proprio quello di cui avevamo bisogno. Jorginho? Non è così facile realizzare due rigori. Non ero sicuro che avrebbe calciato anche il secondo. Crediamo nei nostri giocatori, non è facile quindi merito completo per lui”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 11 dicembre 2021) Dopo ladel suocontro il, l’allenatore blues Thomasha parlato ai microfoni di Sky Sports UK. Ecco le sue parole: “Penso che abbiamo meritato di vincere, ma ovviamente sei anche fortunato quando realizzi un gol nei tempi di recupero. Ma recuperare due volte è stato molto importante e sono molto felici. Siamo stati fortunati ma ne avevamo bisogno. Siamo stati sfortunati nelle ultime due partite subendo gol molto nel finale quindi forse era proprio quello di cui avevamo bisogno.? Non è cosìdue. Non ero sicuro che avrebbe calciato anche il secondo. Crediamo nei nostri giocatori, non èquindi merito completo per lui”. SportFace.

