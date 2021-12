Arisa a Ballando con le Stelle con Vito Coppola: la verità sul rapporto col maestro di ballo (Di sabato 11 dicembre 2021) Arisa è una delle protagoniste di questa lunga edizione di Ballando con le Stelle arrivata ormai ad un passo dalla conclusione. La cantante si è gettata a capofitto in questa nuova avventura ed ha dimostrato a più riprese di avere delle doti sbalorditive che l’hanno fatta apparire intensa, emozionante e sensuale come non mai, capace di conquistare tutti a colpi di coreografie spesso ballate sulle note delle sue canzoni. Un’esperienza che la sta cambiando non solo come personaggio pubblico ma anche come donna, capace di apprezzarsi e farsi apprezzare anche dal suo maestro di ballo Vito Coppola con il quale sembra avere un feeling particolare. Arisa racconta l’intensa esperienza di Ballando con le ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 11 dicembre 2021)è una delle protagoniste di questa lunga edizione dicon learrivata ormai ad un passo dalla conclusione. La cantante si è gettata a capofitto in questa nuova avventura ed ha dimostrato a più riprese di avere delle doti sbalorditive che l’hanno fatta apparire intensa, emozionante e sensuale come non mai, capace di conquistare tutti a colpi di coreografie spesso ballate sulle note delle sue canzoni. Un’esperienza che la sta cambiando non solo come personaggio pubblico ma anche come donna, capace di apprezzarsi e farsi apprezzare anche dal suodicon il quale sembra avere un feeling particolare.racconta l’intensa esperienza dicon le ...

