Volantini no vax fuori dall'ospedale, il medico: "Avete il mio disprezzo" (Di venerdì 10 dicembre 2021) Dopo 20 mesi trascorsi a curare pazienti Covid, i medici dicono basta ai provocatori no vax che cercano di boicottare la ripresa Leggi su ilgiornale (Di venerdì 10 dicembre 2021) Dopo 20 mesi trascorsi a curare pazienti Covid, i medici dicono basta ai provocatori no vax che cercano di boicottare la ripresa

Advertising

Moixus1970 : RT @Italia_Notizie: Bergamo, raid no vax al Papa Giovanni. Adesivi deliranti sulle auto dei dipendenti. Il primario: «Nessun rispetto per… - Andy51462790 : RT @fabcet: Io mi sarei anche rotto il cazzo di sta feccia. Bergamo, raid no vax al Papa Giovanni. Adesivi deliranti sulle auto dei dipe… - Maurizio101112 : RT @fabcet: Io mi sarei anche rotto il cazzo di sta feccia. Bergamo, raid no vax al Papa Giovanni. Adesivi deliranti sulle auto dei dipe… - ottobrerosa : RT @fabcet: Io mi sarei anche rotto il cazzo di sta feccia. Bergamo, raid no vax al Papa Giovanni. Adesivi deliranti sulle auto dei dipe… - fabcet : Io mi sarei anche rotto il cazzo di sta feccia. Bergamo, raid no vax al Papa Giovanni. Adesivi deliranti sulle a… -