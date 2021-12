Violenza sessuale di gruppo in centro accoglienza, 6 arresti: 5 sono minori (Di venerdì 10 dicembre 2021) Violenza sessuale di gruppo e sequestro di persona, il Commissariato della Polizia di Stato di Porto Empedocle (Agrigento) ha posto in stato di fermo un cittadino egiziano maggiorenne e altri cinque cittadini egiziani minorenni per questi reati. Le vittime sono minorenni, anch’essi extracomunitari. Le violenze sarebbero avvenute all’interno del centro di accoglienza di Siculiana e sono stati denunciati alle competenti Procure della Repubblica di Agrigento e dei Minorenni di Palermo. L’Autorità Giudiziaria procederà a richiedere la convalida dei fermi e a svolgere le ulteriori indagini le quali potrebbero disvelare altri episodi di Violenza sessuale e ulteriori reati contro la libertà personale ed il patrimonio. L'articolo proviene ... Leggi su italiasera (Di venerdì 10 dicembre 2021)die sequestro di persona, il Commissariato della Polizia di Stato di Porto Empedocle (Agrigento) ha posto in stato di fermo un cittadino egiziano maggiorenne e altri cinque cittadini egiziani minorenni per questi reati. Le vittimeminorenni, anch’essi extracomunitari. Le violenze sarebbero avvenute all’interno deldidi Siculiana estati denunciati alle competenti Procure della Repubblica di Agrigento e dei Minorenni di Palermo. L’Autorità Giudiziaria procederà a richiedere la convalida dei fermi e a svolgere le ulteriori indagini le quali potrebbero disvelare altri episodi die ulteriori reati contro la libertà personale ed il patrimonio. L'articolo proviene ...

