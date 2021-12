Udinese-Milan, ballottaggio a centrocampo: la scelta di Pioli (Di venerdì 10 dicembre 2021) Udinese-Milan – Il Milan dovrà fare i conti con diverse assenze; ballottaggio Kessie-Bennacer, Ibra non riposa. Nell’Udinese no a possibili stravolgimenti: Molina e Udogie sulle fasce, Deulofeu e Success a supporto dell’unica punta Beto. Ibrahimovic Formazioni Udinese (3-4-2-1): Silvestri, Perez, Becao, Nuytinck, Molina, Arslan, Wallace, Udogie, Success, Deulofeu, Beto; Milan (4-2-3-1): Maignan, Florenzi, Tomori, Hernandez, Tonali, Bennacer, Messias, Dìaz, Saelemaekers, Ibrahimovic; Matteo Brignone Leggi su rompipallone (Di venerdì 10 dicembre 2021)– Ildovrà fare i conti con diverse assenze;Kessie-Bennacer, Ibra non riposa. Nell’no a possibili stravolgimenti: Molina e Udogie sulle fasce, Deulofeu e Success a supporto dell’unica punta Beto. Ibrahimovic Formazioni(3-4-2-1): Silvestri, Perez, Becao, Nuytinck, Molina, Arslan, Wallace, Udogie, Success, Deulofeu, Beto;(4-2-3-1): Maignan, Florenzi, Tomori, Hernandez, Tonali, Bennacer, Messias, Dìaz, Saelemaekers, Ibrahimovic; Matteo Brignone

