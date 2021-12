Telescopio VLT: scoperta coppia di buchi neri molto vicini a noi (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il Telescopio VLT ha inquadrato una coppia di buchi neri supermassicci che sembrano molto vicini alla Terra e in movimento. La brutta notizia è che stanno per collidere, ossia per scontrarsi. La buona notizia, invece, è che, nonostante la relativa vicinanza alla Terra, la loro sorte non dovrebbe riguardarci: lo scontro, infatti, è previsto tra circa duecentocinquanta milioni di anni. Dunque, abbiamo un paio di buchi neri supermassicci e relativamente vicini fra loro che si stanno preparando a un pirotecnico scontro. Questi enormi e inquietanti oggetti celesti dal campo gravitazionale intensissimo (capace di risucchiare la materia e la radiazione elettromagnetica) sono più prossimi tra loro di qualsiasi altra coppia ... Leggi su curiosauro (Di venerdì 10 dicembre 2021) IlVLT ha inquadrato unadisupermassicci che sembranoalla Terra e in movimento. La brutta notizia è che stanno per collidere, ossia per scontrarsi. La buona notizia, invece, è che, nonostante la relativa vicinanza alla Terra, la loro sorte non dovrebbe riguardarci: lo scontro, infatti, è previsto tra circa duecentocinquanta milioni di anni. Dunque, abbiamo un paio disupermassicci e relativamentefra loro che si stanno preparando a un pirotecnico scontro. Questi enormi e inquietanti oggetti celesti dal campo gravitazionale intensissimo (capace di risucchiare la materia e la radiazione elettromagnetica) sono più prossimi tra loro di qualsiasi altra...

