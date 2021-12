Oggi alle 14 | 30 l’asta Bolaffi – Armandi a GEdC | “Il mercato è in continua espansione …”

(Di venerdì 10 dicembre 2021) GLIEROIDELCALCIO.COM (Federico Baranello) – Ci siamo finalmente!!!, venerdì 10 dicembre,ore 14.30diSport Memorabilia avrà inizio. I “pezzi” in catalogo sono 439 … non solo calcio ma anche Automobilismo, Basket, Pugilato, Motociclismo, Pallavolo, Tennis e Ciclismo… ma dal lotto 81, una cartolina del F.C. Bayern München – Stagione 1980-1981, al lotto 439, una maglia della Salernitana del periodo 1956/63, il calcio la fa, come di consueto, da padrone. Sfogliando il catalogo, che ci consente di ripercorre buona parte della storia del nostro calcio, si possono ammirare foto, cartoline, palloni e ovviamente tante maglie … dpiù recenti relative agli ultimi Europei agli Inzaghi, i Baggio, i Mancini e i Del Piero anni ‘90 come i Maradona, Careca, Zico, Giannini e Voller anni ...

Advertising

Inter_TV : ?? | IL SECOLO DI PRISCO 1?0?0? anni fa nasceva Peppino Prisco ??? ??? Lo celebriamo oggi con una programmazione spec… - marcocappato : #suicidioassistito: oggi votano in commissione un testo che farebbe compiere passi indietro rispetto alle norme del… - juventusfc : Dopo il successo in #UCL, testa a #VeneziaJuve L'allenamento di oggi ?? - Cclasiefer : RT @IlContiAndrea: Dal 2017 ad oggi. Una favola musicale bella che ha tanti protagonisti e tanto lavoro alle spalle. Tra questi colei che c… - ivomirko : scene di disperazione oggi davanti alle scuole, coi ragazzini costretti dallo sciopero a ritornare nelle proprie case. -

Ultime Notizie dalla rete : Oggi alle

In questa panoramica, stimolare l'inflazione significa generare maggiori introitiaziende ... le istituzionisono molto più preparate. Questa preparazione non ci permette ovviamente di non ...Il Garante pertanto chiededue sigle sindacali di riprogrammarlo rispettando le regole entro ... chegià incrocia le braccia per lo sciopero precedentemente deciso dalle sigle di categoria ...I manifestanti "Non Green" si ritroveranno sabato 11 dicembre 2021 alle 14 in piazza Unità per bere un caffè contro il Governo.Questa iniziativa si inserisce all'interno del "Pellegrinaggio per i ...Domani alle 20,30 la squadra di coach Bonafede torna su Rai Sport: al Pala Mondolce arriva un’altra big, la Savino Del Bene Scandicci Sarà un sabato sera stellare. Domani alle 20,30 la Megabox torna ...