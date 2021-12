“Non è vero quello che dicono di me”. Federica Panicucci costretta a parlare in diretta (Di venerdì 10 dicembre 2021) Federica Panicucci, l’annuncio è ufficiale. La conduttrice di Mattino 5 non ha voluto nascondere nulla al suo numerosissimo pubblico di fan e sostenitori. Negli ultimi giorni, infatti, i rumor non hanno fatto altro che rincorrersi, ma oggi le sue parole mettono in luce cosa accadrà nel suo futuro televisivo alla guida del gettonatissimo programma che la vede al fianco di Francesco Vecchi. “Mi assenterò per un po’ perchè ho tante cose da fare…”, annuncia Federica Panicucci, per poi aggiungere: “Ci tengo a precisare che qua tornerò il 10 gennaio, subito dopo tutte le feste natalizie…”. La conduttrice di Mattino 5 ha così voluto chiarire una volta per tutte cosa potrebbe accadere durante questo periodo, che pare possa trovarla decisamente impegnata. I fan, dal canto loro, possono però tornare a dormire sogni più ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 10 dicembre 2021), l’annuncio è ufficiale. La conduttrice di Mattino 5 non ha voluto nascondere nulla al suo numerosissimo pubblico di fan e sostenitori. Negli ultimi giorni, infatti, i rumor non hanno fatto altro che rincorrersi, ma oggi le sue parole mettono in luce cosa accadrà nel suo futuro televisivo alla guida del gettonatissimo programma che la vede al fianco di Francesco Vecchi. “Mi assenterò per un po’ perchè ho tante cose da fare…”, annuncia, per poi aggiungere: “Ci tengo a precisare che qua tornerò il 10 gennaio, subito dopo tutte le feste natalizie…”. La conduttrice di Mattino 5 ha così voluto chiarire una volta per tutte cosa potrebbe accadere durante questo periodo, che pare possa trovarla decisamente impegnata. I fan, dal canto loro, possono però tornare a dormire sogni più ...

Advertising

monicafrassoni : Ecco un’altra grave fake news contro una transizione verde seria davvero equa. Non è vero che la @EU_Commission vuo… - chetempochefa : - 'Una volta hai lanciato una patata in testa al più grande produttore di Hollywood.' - 'È vero.' - 'Lui non l'ha p… - vaticannews_it : #10dicembre #PapaFrancesco invita a vivere un #Natale vero, non commerciale. Questa mattina udienza alle delegazion… - vanabeau : RT @7m70: @vanabeau questo è vero, c'è da dire però che i mattonisti sono talmente fulminati che spesso non capiscono neppure il senso dei… - blackrowley : ma non è vero che l’attrice di Naditza sta con Nicolas ?? lui ha avuto una relazione con l’attrice di Teresa non … —… -

Ultime Notizie dalla rete : Non vero Natale, nasce 'Babbo delivery' per portare a casa la gioia delle feste Per far in modo che una tradizione così gioiosa non scompaia, Gazzara ha realizzato così il 'Babbo ... scegliere on line un giocattolo e riceverlo a casa, consegnato da un vero e proprio Babbo Natale . ...

Vaccino ai bambini, la guida dell'Iss contro le fake news ... tanto è vero che circa 6 bambini su 1.000 vengono ricoverati in ospedale e circa 1 su 7.000 in ...nei quali l'infezione decorre in maniera quasi completamente asintomatica - aggiungono - non è ...

Francesco: viviamo un Natale vero, non commerciale Vatican News Un vero marxista sarebbe sì vax Persi i liberali, proviamo con i marxisti. Ovviamente parliamo (e parlatene a cena) di strategie per confutare i no vax e soprattutto il più pernicioso di essi, quello colto. I liberali non ci aiutano ...

Il dramma di Lorenzo Pellegrini a 16 anni: “Nel mio cuore c’era qualcosa che non andava” Il capitano della Roma ha ripercorso la sua carriera in giallorosso e il momento più difficile: “I medici mi dissero che non avrei potuto ...

Per far in modo che una tradizione così gioiosascompaia, Gazzara ha realizzato così il 'Babbo ... scegliere on line un giocattolo e riceverlo a casa, consegnato da une proprio Babbo Natale . ...... tanto èche circa 6 bambini su 1.000 vengono ricoverati in ospedale e circa 1 su 7.000 in ...nei quali l'infezione decorre in maniera quasi completamente asintomatica - aggiungono -è ...Persi i liberali, proviamo con i marxisti. Ovviamente parliamo (e parlatene a cena) di strategie per confutare i no vax e soprattutto il più pernicioso di essi, quello colto. I liberali non ci aiutano ...Il capitano della Roma ha ripercorso la sua carriera in giallorosso e il momento più difficile: “I medici mi dissero che non avrei potuto ...