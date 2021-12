(Di venerdì 10 dicembre 2021) La Commissione europea, con la pubblicazione nel 2019 dell’European Green Deal, ha proposto un sistema di indicazioni per attuare le misure necessarie a rendere l’Unione un’area ad impatto climatico zero (carbon neutral)

Advertising

andreastoolbox : Nel 2035 la sostituzione delle auto con motore a combustione interna - Rai News - InsaneAsilum : nel 2035 stop alle auto a combustibili fossili, nel 2033 stop alle abitazioni nogreen...ma che ce frega? tanto tra… - LucaAterini : RT @assoambiente: #ObiettivoSviluppoMezzogiorno ?? Nel 2019, la raccolta indifferenziata al Sud ha raggiunto 4,4 milioni di tonnellate: per… - assoambiente : #ObiettivoSviluppoMezzogiorno ?? Nel 2019, la raccolta indifferenziata al Sud ha raggiunto 4,4 milioni di tonnellate… - ALBERTOSEVERIN7 : RT @immobiliare_it: Milano sviluppa la ciclabile verso l’hinterland. Con il progetto Biciplan Cambio, entro l’estate 2022 dovrebbe essere t… -

Ultime Notizie dalla rete : Nel 2035

...produzione delle automobili nuove con motore a combustione interna dovrà avvenire entro il, ... spiega una nota,corso della riunione 'hanno definito le tempistiche di sostituzione dei veicoli ...'Il phase out delle automobili nuove con motore a combustione interna dovrà avvenire entro il, mentre per i furgoni e i veicoli da trasporto commerciale leggeri entro il 2040'. Lo rende ......Roma, 10 dic. (Adnkronos) - In occasione della quarta riunione del Cite, il Comitato interministeriale per la Transizione ecologica, i ministri della Transizione ecologica Roberto Cingolani, delle Inf ...Entro 2040 per furgoni e veicoli commerciali leggeri (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 10 dic - Sono state definite le tempistiche di sostituzione dei veicoli con motore a combustione interna, de ...