Advertising

LaStampa : Il primo tweet di Patrick Zaki, “Libertà, libertà, libertà” - Agenzia_Ansa : 'Libertà, libertà, libertà'. Tre semplici parole, le prime twittate da Patrick Zaki nell'account appena aperto. Acc… - news_bologna : Il primo tweet di Patrick Zaki,'Libertà, libertà, libertà' - benjamn_boliche : RT @HuffPostItalia: 'Libertà, libertà, libertà'. Il primo tweet di Patrick Zaki - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Il primo tweet di Patrick Zaki: 'Libertà, libertà, libertà' #patrickzaki -

Ultime Notizie dalla rete : primo tweet

ANSA Nuova Europa

'Libertà, libertà, libertà'. Tre semplici parole, le prime twittate da Patrick Zaki nell'account appena aperto e reso pubblico dalla rete di attivisti 'Patrick Libero'. Accompagna il, scritto anche in italiano, la foto del ricercatore egiziano sorridente che mostra un braccialetto della squadra di calcio del Bologna. 'Siamo lietissimi che sia tornato in libertà', ha detto ...'Libertà, libertà, libertà'. Sono queste le prime parole twittate da Patrick Zaki sull'account appena aperto e reso pubblico dalla rete di attivisti 'Patrick Libero'. Accompagna il, scritto anche in italiano, la foto del ricercatore egiziano sorridente che mostra un braccialetto della squadra di calcio del Bologna.Accompagna il primo tweet di Patrick Zaki, scritto anche in italiano, una foto del ricercatore sorridente con un braccialetto della squadra di calcio della “sua” Bologna. "Libertà libertà libertà". E ...Il primo tweet di Patrick Zaki dopo la scarcerazione. «Libertà, libertà, libertà»: tre semplici parole, le prime twittate da Patrick Zaki nell'account ...