F1 | Gp di Abu Dhabi | di Verstappen le FP1 Hamilton replica nelle FP2

SkySportF1 : F1, GP Abu Dhabi: dove salirà il campione, ecco il podio di Yas Marina. FOTO #SkyMotori #F1 #Formula1 #AbuDhabiGP… - SkySportF1 : F1, Giovinazzi ad Abu Dhabi con un casco dedicato a Raikkonen. FOTO #SkyMotori #F1 #Formula1 #AbuDhabiGP… - SkySportF1 : Formula 1, Lando Norris: casco 'psichedelico' per il GP Abu Dhabi #SkyMotori #F1 #Formula1 - sportli26181512 : Formula 1, GP Abu Dhabi: Leclerc, giro con la helmet cam a Yas Marina. VIDEO: Charles Leclerc lanciato a oltre 300… - infoitsport : Livrea Alfa Romeo Racing Abu Dhabi: la squadra saluta così i suoi piloti -

Ultime Notizie dalla rete : Abu Dhabi

Lewis Hamilton e la Mercedes ruggiscono. L'inglese ha iniziato alla grande il weekend che potrebbe regalargli l'ottavo titolo iridato, qualora la spuntasse nei confronti di Max Verstappen. La sentenza ..., 10 dicembre 2021 - Ultima e decisiva sfida tra Max Verstappen e Lewis Hamilton al Gp di, che vale il titolo mondiale piloti 2021 di Formula 1 . Oggi il primo atto sul circuito di ...14.51 Hamilton chiude un altro giro in 1:29.411, Verstappen 1:29.096, Leclerc ancora ottimo in 1:29.864. 14.50 Ocon ancora in 1:29.887, Sainz 1:30.189 non migliora, Verstappen 1:28.157!!!! Hamilton ...Il team principal della Ferrari, interpellato da Mara Sangiorgio per Sky Italia nel corso del weekend di Abu Dhabi, ha smentito i rumors, senza tuttavia precludere nulla, ma lasciando ogni strada ...