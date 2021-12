De Laurentiis: «Il 20 dicembre sarò alla Farnesina per la partitissima in onore di Maradona» (Di venerdì 10 dicembre 2021) L’aveva annunciato ad America TV, l’ha confermato poche ore fa alla presentazione del libro di Valter De Maggio: De Laurentiis sta lavorando all’organizzazione di una partita in memoria di Maradona. Nella prima edizione, l’intenzione è quella di un’amichevole tra Napoli e Argentina. Il 20 di dicembre abbiamo un’incontro alla Farnesina con Di Maio e saremo in contatto con il Ministro dello Sport argentino: vogliamo mettere in calendario una partitissima in memoria di Maradona. Sarà il primo anno di una celebrazione maradoniana che poi si dovrà tenere ogni anno. Cominceremo quest’anno con Napoli-Argentina. Poi, magari, al secondo anno coinvolgeremo qualche club sudamericano. Ci stiamo lavorando. Quando? Abbiamo diverse date da far conciliare, il ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 10 dicembre 2021) L’aveva annunciato ad America TV, l’ha confermato poche ore fapresentazione del libro di Valter De Maggio: Desta lavorando all’organizzazione di una partita in memoria di. Nella prima edizione, l’intenzione è quella di un’amichevole tra Napoli e Argentina. Il 20 diabbiamo un’incontrocon Di Maio e saremo in contatto con il Ministro dello Sport argentino: vogliamo mettere in calendario unain memoria di. Sarà il primo anno di una celebrazione maradoniana che poi si dovrà tenere ogni anno. Cominceremo quest’anno con Napoli-Argentina. Poi, magari, al secondo anno coinvolgeremo qualche club sudamericano. Ci stiamo lavorando. Quando? Abbiamo diverse date da far conciliare, il ...

Advertising

ADeLaurentiis : Il 5 dicembre, a Los Angeles, si è spenta prematuramente Martha De Laurentiis. Una messa verrà celebrata in sua mem… - napolista : #DeLaurentiis: «Il 20 dicembre sarò alla Farnesina per la partitissima in onore di Maradona» Alla presentazione de… - CalcioNapoli24 : RT @claudioruss: Il presidente del #Napoli Aurelio De Laurentiis a 360 gradi sulla Lega #SerieA, Maradona, #Spalletti, la #UEFA, l’#EuropaL… - claudioruss : Il presidente del #Napoli Aurelio De Laurentiis a 360 gradi sulla Lega #SerieA, Maradona, #Spalletti, la #UEFA, l’… - camila_healing : RT @sscnapoli: La messa in memoria di Martha De Laurentiis, scomparsa il 5 dicembre a Los Angeles, verrà celebrata questa mattina alle ore… -