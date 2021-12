Dalma Maradona: “Il Napoli non mi fa entrare nello stadio dedicato a mio padre. De Laurentiis non mi ha mai risposto” (Di venerdì 10 dicembre 2021) Dalma Maradona, figlia del grande Diego, con la casa di produzione Bronx, sta girando un documentario su suo padre. In un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport ha polemizzato sull’atteggiamento della società nei suoi confronti. Dalma Maradona documentario “Attraverso la casa di produzione locale abbiamo chiesto le autorizzazioni necessarie per girare allo stadio, ma il Napoli ci ha detto di no. Non ci potevo credere, così ho chiesto di riprovare. Niente. Ci hanno detto di no con una mail di pochissime parole, senza spiegazioni o motivazioni. Di fronte a questi no così asciutti ho cercato e ottenuto il telefono del presidente Aurelio De Laurentiis e gli ho scritto, con rispetto, raccontandogli il mio progetto. Il messaggio è stato ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 10 dicembre 2021), figlia del grande Diego, con la casa di produzione Bronx, sta girando un documentario su suo. In un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport ha polemizzato sull’atteggiamento della società nei suoi confronti.documentario “Attraverso la casa di produzione locale abbiamo chiesto le autorizzazioni necessarie per girare allo, ma ilci ha detto di no. Non ci potevo credere, così ho chiesto di riprovare. Niente. Ci hanno detto di no con una mail di pochissime parole, senza spiegazioni o motivazioni. Di fronte a questi no così asciutti ho cercato e ottenuto il telefono del presidente Aurelio Dee gli ho scritto, con rispetto, raccontandogli il mio progetto. Il messaggio è stato ...

