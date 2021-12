Coronavirus, venerdì 10 dicembre: sono 1.812 i nuovi contagi nel Lazio. La mappa delle Asl (Di venerdì 10 dicembre 2021) Roma – “Oggi nel Lazio, su 17.294 tamponi molecolari e 36.895 antigenici per un totale di 54.189 tamponi, si registrano 1.871 nuovi casi positivi (+495), sono 13 i decessi (+3), 786 i ricoverati (+9), 110 le terapie intensive (-4)e +928 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,4%”. E’ quanto afferma l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. I casi a Roma città sono a quota 861. Asl Roma 1: sono 359 i nuovi casi e 1 decesso. Asl Roma 2: sono 378 i nuovi casi e 3 i decessi. Asl Roma 3: sono 124 i nuovi casi e 2 i decessi. Asl Roma 4: sono 103 i nuovi casi e 0 i decessi. Asl Roma 5: sono 150 i nuovi casi e 1 decesso. Asl Roma 6: ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 10 dicembre 2021) Roma – “Oggi nel, su 17.294 tamponi molecolari e 36.895 antigenici per un totale di 54.189 tamponi, si registrano 1.871casi positivi (+495),13 i decessi (+3), 786 i ricoverati (+9), 110 le terapie intensive (-4)e +928 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,4%”. E’ quanto afferma l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. I casi a Roma cittàa quota 861. Asl Roma 1:359 icasi e 1 decesso. Asl Roma 2:378 icasi e 3 i decessi. Asl Roma 3:124 icasi e 2 i decessi. Asl Roma 4:103 icasi e 0 i decessi. Asl Roma 5:150 icasi e 1 decesso. Asl Roma 6: ...

