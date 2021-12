Commissione approva passaggio Roma-Pantano da Regione a Comune (Di venerdì 10 dicembre 2021) Roma – La Commissione Mobilità di Roma Capitale, riunitasi stamattina nella sede del dipartimento comunale a via di Capitan Bavastro, ha dato parere favorevole alla proposta di delibera per il trasferimento della ferrovia Roma-Pantano dalla Regione Lazio al Campidoglio. “Avevamo promesso di impegnarci a dotare Roma di nuove grandi opere fondamentali per la mobilità e la vivibilità della città e lo stiamo facendo. Stamattina in Commissione Mobilità abbiamo dato parere favorevole alla proposta di deliberazione riguardante il trasferimento di proprietà della tratta ferroviaria Roma-Pantano dal demanio regionale a Roma Capitale”, ha detto all’agenzia Dire il presidente della Commissione ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 10 dicembre 2021)– LaMobilità diCapitale, riunitasi stamattina nella sede del dipartimento comunale a via di Capitan Bavastro, ha dato parere favorevole alla proposta di delibera per il trasferimento della ferroviadallaLazio al Campidoglio. “Avevamo promesso di impegnarci a dotaredi nuove grandi opere fondamentali per la mobilità e la vivibilità della città e lo stiamo facendo. Stamattina inMobilità abbiamo dato parere favorevole alla proposta di deliberazione riguardante il trasferimento di proprietà della tratta ferroviariadal demanio regionale aCapitale”, ha detto all’agenzia Dire il presidente della...

